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30 Ağustos 2018 11:50

Dursunbey’de 30 Ağustos Kutlandı

Zafer Bayramı kutlamaları tüm Türkiye’de olduğu gibi Dursunbey’de de resmi törenle kutlandı.

Dursunbey’de 30 Ağustos Kutlandı

30 Ağustos 2018 11:50


Dursunbey’de saat 11.00’da başlayan 30 Ağustos Bayramı kutlamaları Atatürk büstüne resmi kurumların çelenklerinin konulması ile başladı. Sade bir törenle geçen kutlamalara Dursunbey Kaymakam vekili Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Garnizon Komutan vekili Orhan Karaaslan, Jandarma Alay Komutanı Mehmet Emin Turhan, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ile çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtı önüne çelenkler konulurken, törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Garnizon Komutan vekili Orhan Karaaslan tarafından yapıldı.


Konuşmaların ardından çeşitli okullardan öğrencilerşiirler okurken tören okunan bu şiirlerin ardından son buldu. Törenin ardından Kaymakam, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı katılımcılar ile bayramlaştı.




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