Dursunbey’de 41 Çocuk Belediyenin Şöleninde Sünnet Olacak

41 çocuğun sünnet ettirileceği etkinlikte, erkekliğe adım atan çocuklar için halka açık yemek daveti ve çeşitli gösteriler sergilenecek.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği sünnet şölenin ilki 3 Eylül Pazartesi günü saz mesire alanında bulunan düğün salonunda gerçekleşecek. 41 çocuğun sünnet edileceği şölen öncesi çeşitli mahallelerde ikamet eden çocuklar Dursunbey Devlet Hastanesine sünnet oldu.

3 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşecek olan şölende çocuklara ve ailelerine özel etkinlikler planlayan Dursunbey Belediyesi, çocuklar için gönüllerince eğlenecekleri bir program hazırladı. Şölen için özel olarak hazırlanan Dursunbey Belediyesi ilçenin örf ve adetlerine uygun olarak gerçekleştireceği cemiyet için davetiyeler de hazırladı. Sünnet çocuklarının ailelerine ve vatandaşlara dağıtılacak olan davetiyelerle halk sünnet şölenine davet edilecek.

Mehteran takımı gösterileri ile Saz mesire alanında bulunan Taç düğün salonunda saat 16.00’da başlayacak olan yemek daveti saat 19.00’a dek devam edecek. Aile bütçesine gelir amaçlı olarak gerçekleştirilen şölende toplanan paralar ise ailelere eşit olarak dağıtılacak. Saat 18.00’da başlayacak olan konvoy ile devam edecek olan kutlamalar Kent Meydanında gerçekleşecek olan 3 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri ile bütünlük sağlayacak.