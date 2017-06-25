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25 Haziran 2017 17:49

Dursunbey’de Bayramlaşma Belediyede yapıldı

Dursunbey’de kurumlar ve vatandaşlar arasında gerçekleşen resmi Bayramlaşma töreni Dursunbey Belediyesi önünde yapıldı.

Dursunbey’de Bayramlaşma Belediyede yapıldı

25 Haziran 2017 17:49

Bayramın ilk günü yapılan Bayramlaşma törenine protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Dursunbey’de Kurumların Resmi bayramlaşması Dursunbey Belediyesinde yapıldı. Ramazan Bayramının ilk günü saat 11.00 ila 12.00 arası gerçekleşen Bayramlaşma programına çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye görevlileri tarafından hazırlanan Belediye önü ilgi çekerken, vatandaşlar’ çeşitli ikramlar da yapıldı. Bayramlaşma programına YSK Başkanı Sadi Güven, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan ev sahipliği yaptı. Bayramlaşma programına ayrıca Jandarma Bölük komutanı Ömer Faruk Gürsoy, AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir, Siyasi parti temsilcileri çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar katıldı.


Protokol üyeleri Bayram vesilesi ile tüm Dursunbeyli vatandaşların bayramını tebrik etti. Bir saat süren Bayramlaşma töreninde Belediye Personeli de vatandaşlar ile yakından ilgilendi.




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