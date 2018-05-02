Dursunbey’de belediye çalışanları piknikte bir araya geldi

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, belediye personelleri ve AK Parti İlçe teşkilatına özel piknik programı düzenledi.

Piknik programına Dursunbey Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde ilçede görevli yüzlerce çalışan aileleri ile birlikte katıldı. Pikniğe ayrıca AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali ile birlikte teşkilatı mensupları ve Kadın, Gençlik Kolları Başkanları ve üyeleri katıldı. Pembeköşk mesire alanında gerçekleşen piknik etkinliğinde her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülürken, pikniğin organizasyonunu ise Belediye Sosyal İşler müdürlüğü gerçekleştirdi. Etkinlik alanında çocuklara özel şişme oyun alanları oluşturulurken, ayrıca birbirinden eğlenceli oyunlar da palyaçolar tarafından çocuklarla oynandı. Pikniğe gelen tüm ailelere çeşitli ikramlar da yapılırken, çalışanlar ve aileleri dopdolu bir gün geçirdi.

Piknik hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “ 1 Mayıs işçi bayramının tüm işçi kardeşlerime kutlu olmasını diliyorum. Bizlerde bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu piknikte çalışanlarımız ile bir araya geldik. Hem Belediyemizde çalışan tüm personel, bizim mensubu olduğumuz AK partinin tüm kademeleri ve aileleri ile birlikte Büyük bir aile olarak pikniğimizi yapıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi personelimizin ilgisi pikniğimize yoğun oldu. Önümüzde önemli bir seçim var. Bu süreçte hem teşkilatımız, hem Belediye personelimiz yoğun bir çalışma gerçekleştirecek. Onlara da bir moral olsun dedik. Tüm katılan kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Pikniğe katılan personel ve partililer kendilerine verilen değerden dolayı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a teşekkür ettikerini ifade ettiler.