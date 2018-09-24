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Dursunbey'de belediyeden aşure ikramı

Dursunbey Belediyesi, Muharrem ayında kutlanan Aşure günü sebebi ile vatandaşlara on bin kişilik aşure dağıttı.


Sosyal Belediyeciliğin birçok örneğinin sergilendiği Dursunbey'de Muharrem ayında da etkinlikler devam ediyor. Bugün öğle namazı sonrası Belediye karşısında bulunan Ahmet Yesevi parkında gerçekleşen aşure günü programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aşure etkinliğinde yaklaşık 10 Bin kişilik aşure kısa sürede dağıtılırken etkinliğe Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan, Meclis üyeleri ve Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan katıldı.


Kazanlarda hazırlanan aşurelerin başına geçen protokol kendi elleri ile vatandaşlara aşure dağıtırken vatandaşların da aşure gününü kutladılar. Başkan Bahçavan mesajında “Bu mübarek günlerde biz de Dursunbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını ve aşure gününü kutluyorum”dedi.


Özel olarak hazırlanan kaplarda vatandaşlara ikram edilen aşureler Belediye personeli tarafından esnaflara, kurumlara, yaşlılara ve evlere de ikram edildi.

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