Dursunbey'de Cumhuriyet Coşkusu

Dursunbey'de Cumhuriyetin Kuruluşunun 95. yılı kutlamaları gibi coşku ile geçti.

Dursunbey'de 29 Ekim Bayramı Cumhuriyet meydanında coşkulu bir kalabalıkla kutlandı. 29 Ekim kutlamalarına ilçe merkezinde bulunan okullar katılırken bayram törenine vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Saat 09.30'da başlayan resmi törene İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Garnizon Komutan vekili Orhan Karaaslan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer, Gaziler, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve istiklal marşı okunması ile başlayan tören Kaymakam, Garnizon komutanı ve Belediye Başkanının öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması ile devam etti. Daha sonra çeşitli okullardan öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ile ilgili şiirler okudular.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan yaptı. Kaymakam Temizkan'ın ardından Raif Eriş anaokulu öğrencilerinin gösterileri ve Poyrat Halk Dansları topluluğunun hazırladığı halk oyunu gösterisi sergilendi. Büyük beğeni toplayan folklor gösterisinin ardından 29 Ekim için yapılan çeşitli dallarda yarışmalarda ödül alan öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi. Son olarak tüm okullar Cumhuriyet meydanında tören yürüyüşüne geçti. Tören yürüyüşünün ardından ise resmi tören sona erdi.