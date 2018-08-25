Dursunbey’de Derya Uluğ ve Bahadır Tatlıöz izdihamı

Ünlü sanatçı Derya Uluğ ve Bahadır Tatlıöz’ün sahne aldığı gecede adeta izdiham yaşandı.

Büyük Dursunbeyliler Buluşması Festivalinin ikincisi, Dursunbey Saz Mesire Alanı’nda gerçekleşti. Festival kapsamında bu yıl ikinci kez Dursunbey dışında yaşayan on binlerce Dursunbeyli gündüz piknik etkinliğinde bir araya geldi. ’Dursunbeylilerin Büyük Buluşması’ festivalinin akşamında ise büyük bir konsere ev sahipliği yaptı. Konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bu konseri organize etmeden önce gençler ile bir anket çalışması yaptıklarını ve anketten Derya Uluğ ile Bahadır Tatlıöz’ün çıktığını belirtti. Başkan Bahçavan, konsere sponsor olan firmalara da teşekkür etti.

Konser kapsamında ilk olarak son yıllarda çıkardığı hit parçalar ile müzik listelerinin en üstünde olan Derya Uluğ sahne aldı. Sahne performansı ile alanda toplanan on binlerce kişiyi coşturan Derya Uluğ, Dursunbey’de toplanan coşkulu kalabalık karşısında büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Derya Uluğ’un sahnesinin ardından ise yine hit parçaları ile büyük beğeni toplayan Bahadır Tatlıöz sahne aldı. Gece saat 01.30’a dek süren konserde coşku tavan yaparken, konserin sunuculuğunu da Demet Erdem yaptı.

Geç saatlere dek süren konserlerde adeta izdiham yaşanırken, vatandaşlar bu konseri düzenleyen Dursunbey Belediyesine ve Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a teşekkür etti.