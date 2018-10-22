Dursunbey'de doğa yürüyüşlerine yoğun ilgi

Dursunbey Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerine ilgi her geçen gün artarken, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Balıkesirliler de Değirmenerek parkuruna eşlik etti.

Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü' projesine ilgi her geçen gün daha da artıyor. İlçenin dört bir yanında ki parkurlarda yapılan yürüyüşlerin en zorlu etaplarından birisi olan Alaçam Dağları Değirmenerek parkuru yürüyüşü 200 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Alaçam mahallesi yakınlarından başlayan Değirmenerek parkurunda yürüyen katılımcılar geçen haftaya göre daha zorlu bir yürüyüşle karşı karşıya geldiler. Dere ve tepeleri aşan katılımcılar yaklaşık 12 kilometrelik alanı 3 saatte tamamladı.

Yürüyüşe Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesirli Dernekler Platformu üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Değirmenerek Orman şefliğinde Dursunbey Belediyesi tarafından hazırlanan kahvaltıda dinlenen katılımcılar bölgenin yürüyüş açısından eşsiz olduğunu ifade ettiler. Doğa yürüyüşlerine katılan Balıkesirli Dernekler Platformu üyeleri Dursunbey Belediyesine bu tür sosyal projelere önem verdiği için teşekkür ederken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı da kutladılar. Balıkesir'in bu tür etkinliklerle tanıtılması gerektiğini ifade eden platform üyeleri, Dursunbey Alaçam Dağlarında eşsiz doğa manzaralarının bulunduğunu hatırlattılar. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan'da Doğa yürüyüşlerine katılan platform üyelerine teşekkür ettiler.