Dursunbey’de duyguların doruğa çıktığı asker düğünü

Düğünde duygu dolu anlar yaşandı.

Balıkesir’de 11 Mayıs’ta bir günlük temsili askerlik görevini gerçekleştirecek olan 19 engelli genç için Belediye tarafından asker düğünü düzenlendi. M. Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen asker düğününü engelli vatandaşların aileleri ve yakınları katılırken, bazı asker adayları arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak salona getirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı asker eğlencesi programına, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Garnizon Komutanı Başar Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Dursunbey Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Mesut Gültekin, Dursunbey Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Vatanımıza inşallah asker olarak göndereceğimizi kıymetli evlatlarımız hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tabi bazı asker adaylarını gördüm onlarda hüzünlenmişler. Kolay değil bizlerde askere giderken hüzünlenmiştik. Şimdiden hayırlı teskereler diliyorum hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Salona gelen protokol askere gidecek olan gençlere bayrak hediye ederken, hepsine hayırlı teskereler diledi. Daha sonra askere gidecek olan gençler çalan şarkılara eşlik edip dans ederek doyasıya eğlenirken, asker tülbendi bağlanan ve ellerine asker kınası yakılan engelli vatandaşların aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı. Protokol ile birlikte doyasıya eğlenen gençlere daha sonra çeşitli hediyeler takdim edildi. 11 Mayıs Cuma günü askerliklerini Balıkesir’de yapacak olan gençler aileleri ile birlikte teskerelerini alarak yine ilçeye dönecekler.