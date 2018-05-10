Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 18:13

Dursunbey’de duyguların doruğa çıktığı asker düğünü

BALIKESİR (İHA) – Bir günlük temsili askerlik yapacak olan 19 engelli gence Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından asker düğünü düzenlendi.

Dursunbey’de duyguların doruğa çıktığı asker düğünü

10 Mayıs 2018 18:13

Düğünde duygu dolu anlar yaşandı.


Balıkesir’de 11 Mayıs’ta bir günlük temsili askerlik görevini gerçekleştirecek olan 19 engelli genç için Belediye tarafından asker düğünü düzenlendi. M. Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen asker düğününü engelli vatandaşların aileleri ve yakınları katılırken, bazı asker adayları arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak salona getirildi.


Duygu dolu anların yaşandığı asker eğlencesi programına, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Garnizon Komutanı Başar Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Dursunbey Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Mesut Gültekin, Dursunbey Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Vatanımıza inşallah asker olarak göndereceğimizi kıymetli evlatlarımız hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tabi bazı asker adaylarını gördüm onlarda hüzünlenmişler. Kolay değil bizlerde askere giderken hüzünlenmiştik. Şimdiden hayırlı teskereler diliyorum hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Salona gelen protokol askere gidecek olan gençlere bayrak hediye ederken, hepsine hayırlı teskereler diledi. Daha sonra askere gidecek olan gençler çalan şarkılara eşlik edip dans ederek doyasıya eğlenirken, asker tülbendi bağlanan ve ellerine asker kınası yakılan engelli vatandaşların aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı. Protokol ile birlikte doyasıya eğlenen gençlere daha sonra çeşitli hediyeler takdim edildi. 11 Mayıs Cuma günü askerliklerini Balıkesir’de yapacak olan gençler aileleri ile birlikte teskerelerini alarak yine ilçeye dönecekler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
20
°
C
  • Cuma
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç