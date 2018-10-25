Dursunbey'de en çok kan veren vatandaşlara madalya

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada en çok kan veren vatandaşlara altın, gümüş, bronz madalya takdim edildi.

Dursunbey'de yeniden faaliyete başlayan Kızılay, kan bağışı kampanyası düzenledi. Öğretmenevi lokalinde gerçekleşen bağış kampanyası öncesi ilçede Kızılay'a en çok kan bağışlayan vatandaşlara bağış sayısına göre altın, gümüş ve bronz madalya verildi. Törene kaymakam Emrullah Temizkan, Belediye Başkan vekili Mustafa Söbüoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Yöndem, Esnaf Odası Başkanı Oğuz Çakırcalı, Kızılay İlçe Başkanı Ömer Faruk Uçar ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası Kızılay ekipleri tarafından vatandaşlardan kan toplandı. Sağlık yönünden bir mahzuru bulunmayan bağışçıların kanları ekipler tarafından alındı. Bisküvi, su ve maden suyu ikram edilen bağışçılar, Türk Kızılay'ı Balıkesir Şubesi Kan Merkezi personeline teşekkür ettiler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada en çok kan veren vatandaşlara altın, gümüş, bronz madalya takdim edildi. Kan bağışı kampanyasının her ayın son perşembe günü yapılacağı bildirildi.