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31 Mayıs 2018 11:08

Dursunbey’de Gönülleri Bir araya getiren İftar

Dursunbey’de şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları, öksüz ve yetim çocuklar onuruna ‘Gönlümüz Bir, Soframız Bir’ iftarı düzenledi.

Dursunbey’de Gönülleri Bir araya getiren İftar

31 Mayıs 2018 11:08


Dursunbey Belediyesiyetimler, öksüzler, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarını düzenlediği iftar yemeğinde bir araya getirdi.


Kır Bahçesinde gerçekleşen iftar programına İlçe Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Garnizon Komutanı Başar Akın, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.


İftar öncesi ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Saliile birlikte konukları kapıda karşıladı. Daha sonra okunan akşam ezanı ile toplu şekilde oruçlar açıldı. Yapılan duanın ardından Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür etti. Geleneksel olarak dördüncü iftarı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Bahçavan, birlik ve beraberliğin çok güzel bir örneğinin bu iftarda yaşandığını belirtti. Başkan Bahçavan;"Bu vesile ile Şehitlerimizi, ahirete intikal etmiş gazilerimizi, öksüz ve yetim kalan çocuklarımızın anne ve Babalarını rahmetle anıyorum" dedi.


İftara katılan çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali çocuklara özel hediyeler dağıttılar.




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