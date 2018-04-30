Dursunbey’de Hizmet Telefonun Ucunda

Böylelikle vatandaşa daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde hizmet verilecek.

Dursunbey Belediyesi, kurum içi kalite çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. “Çözüm İçin Varız, Hattın Diğer Ucundayız” sloganıyla oluşturulan adıyla çağrı merkezinin hizmet vermeye başladığını müjdeleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, vatandaşların bundan böyle 662 3 662 no’lu telefonu arayarak, belediye hizmetlerinden kolayca yararlanabileceğini söyledi. Çağrı merkezinin vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Vatandaşımız, çağrı merkezi ile hızlı ve kolayca işlemlerini yapabilecek. Ayrıca tüm gelen çağrılar raporlanarak bizlere grafik olarak sunulacak" dedi.

Çağrı Merkezi’nin 7 gün 24 saat hizmet vereceğini belirten Başkan Bahçavan, vatandaşın belediyeye gelmeden birçok işini telefonla halledebileceğini vurguladı. Çağrı merkezi sayesinde Belediye bünyesinde kullanılan onlarca hattın da tek çatı altında toplandığını hatırlatan Başkan Bahçavan, Beyaz Masa, Zabıta, Alo Cenaze, Evde Sağlık Hizmetleri, Evde Temizlik Hizmetleri gibi bir çok iletişim numarasının 662 3 662 numaralı hatta bağlandığını ifade etti.