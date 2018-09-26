Dursunbey'de insana ait olduğu iddia edilen kemikler bulundu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde işçiler tarafından yol kenarında bulunan ve insana ait olduğu iddia edilen kemik parçalarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Kütahya D-230 karayolu Hondular Köprüsü yakınlarında çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, bir insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları buldu. İşçilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma titiz bir çalışma yürüttü. Kemiklerin bulunduğu bölgeyi didik didik arayan ekipler kol kemiklerinin ardından yolun diğer kısmında da kürek kemiğine rastladı.

AFAD'ın da katıldığı arama çalışmalarında diğer kemik parçaları için de arama başlatıldı. Kemik parçalarının kime ait olduğu ile ilgili geniş bir inceleme başlatıldı.