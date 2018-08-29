Dursunbey’de İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Suç Üstü Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "İzinsiz Kazı Yapmak" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Dursunbey Çamharman Mahallesi Sivrigedik mevkiinde; izinsiz kazı yapan F.T. ve H.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

İzinsiz kazı yapılan bölgede; 20 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edilirken, şüphelilere ait 1 adet araç, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti ve bol miktarda muhtelif kazı malzemesine el konuldu.

Operasyon sonrası şüpheliler F.T. ve H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.