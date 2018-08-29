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29 Ağustos 2018 10:17

Dursunbey’de İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Suç Üstü Yakalandı

Dursunbey’de Jandarma tarafından yapılan operasyonla izinsiz kazı yapan iki kişi suç aletleri ile birlikte kazı yaparken yakalandı.

Dursunbey’de İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Suç Üstü Yakalandı

29 Ağustos 2018 10:17


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "İzinsiz Kazı Yapmak" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Dursunbey Çamharman Mahallesi Sivrigedik mevkiinde; izinsiz kazı yapan F.T. ve H.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.


İzinsiz kazı yapılan bölgede; 20 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edilirken, şüphelilere ait 1 adet araç, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti ve bol miktarda muhtelif kazı malzemesine el konuldu.


Operasyon sonrası şüpheliler F.T. ve H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.




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