Dursunbey’de kar yağışı yeniden etkili oluyor

Dursunbey’de geçtiğimiz cuma akşamı etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün de yoğun kar yağışı ilçede etkili oldu.

Dursunbey’de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ilçe merkezi ve ana yollarda hayatı olumsuz etkilemişti. Bu yağışın ardından yollar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ekipleri ve Karayolları tarafından kısa sürede temizlenerek trafiğe açılmıştı. Bugün Marmara Bölgesi’nde etkili olmaya başlayan şiddetli kar yağışı Dursunbey ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı kısa sürede Dursunbey’i yeniden beyaza bürüdü.

Dursunbey-Balıkesir karayolunda yoğun kar sebebi ile ulaşım güçlükle sağlanırken, Dursunbey Polisi Balıkesir istikametine giden araçları ilçe girişinde durdurmaya başladı. Öte yandan, Dursunbey-Kütahya yolu da kısmen trafiğe kapandı. Mahalle araları ve ana yollarda araç sürücüleri zorlandı.