Dursunbey’de kınalı keklik salımı yapıldı

Bölgeye üç yıllığına av yasağı getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Müdürlüğü tarafından Dursunbey Girencik Bölgesi’nde kınalı keklik salım töreni düzenlendi. Törene Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Başkan yardımcısı Sadettin Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü yetkilileri Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, avcılar ve vatandaşlar katıldı.

Kasalar içinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı keklik yetiştirme merkezinden ilçeye getirilen keklikler doğaya salınırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Milli Parklar Müdürlüğü Yetkilisi, Bakanlığın planlamaları çerçevesinden ülke genelindeki bir çok alanda yaban hayatının desteklenmesi kapsamında yaban hayvanlarının doğaya salındığını söyledi. Girencik kırsal mahallesine bin 250 adet 115 günlük kekliklerin yerleşmesi üzerine av yasağı getirildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da kekliğin özellikle kene açısından çok faydalı bir hayvan olduğunu belirterek, devlet millet desteği ile bu hayvanlara sahip çıkacaklarını ve doğaya kazandıracaklarını söyledi.