Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 15:19

Dursunbey’de kınalı keklik salımı yapıldı

Dursunbey’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Girencik Bölgesi’nde bin 250 adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Dursunbey’de kınalı keklik salımı yapıldı

16 Temmuz 2018 15:19

Bölgeye üç yıllığına av yasağı getirildi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Müdürlüğü tarafından Dursunbey Girencik Bölgesi’nde kınalı keklik salım töreni düzenlendi. Törene Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Başkan yardımcısı Sadettin Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü yetkilileri Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, avcılar ve vatandaşlar katıldı.


Kasalar içinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı keklik yetiştirme merkezinden ilçeye getirilen keklikler doğaya salınırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Milli Parklar Müdürlüğü Yetkilisi, Bakanlığın planlamaları çerçevesinden ülke genelindeki bir çok alanda yaban hayatının desteklenmesi kapsamında yaban hayvanlarının doğaya salındığını söyledi. Girencik kırsal mahallesine bin 250 adet 115 günlük kekliklerin yerleşmesi üzerine av yasağı getirildi.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da kekliğin özellikle kene açısından çok faydalı bir hayvan olduğunu belirterek, devlet millet desteği ile bu hayvanlara sahip çıkacaklarını ve doğaya kazandıracaklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
37
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç