Dursunbey’de korkutan yangın

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde iki katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı.

Dursunbey Çakmak Mahallesi Üçeylül İlkokulu karşısında iki katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yıldırım Atik isimli şahsa ait olduğu öğrenilen evin çatı kısmından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye gelinceye kadar kendi çabaları ile yangına müdahale eden vatandaşlar itfaiyenin gelmesinin ardından ekiplere yardım ettiler.

Yangında evleri zarar gören aile sakinleri fenalık geçirirken, aile fertleri Dursunbey Zabıtası tarafından 112 ambulansına taşındı. Öte yandan yol kenarına park eden araçlar itfaiye araçlarının daha rahat manevra yapması için vatandaşlar tarafından el birliği ile kaldırıldı. Çatıda biriken kar sebebi ile şans eseri büyümeyen yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan evin çatısında sabah saatlerinde baca temizliği yapıldığı öğrenildi.