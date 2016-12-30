Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 15:45

Dursunbey’de korkutan yangın

Dursunbey’de korkutan yangın

30 Aralık 2016 15:45

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde iki katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı.
Dursunbey Çakmak Mahallesi Üçeylül İlkokulu karşısında iki katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yıldırım Atik isimli şahsa ait olduğu öğrenilen evin çatı kısmından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye gelinceye kadar kendi çabaları ile yangına müdahale eden vatandaşlar itfaiyenin gelmesinin ardından ekiplere yardım ettiler.
Yangında evleri zarar gören aile sakinleri fenalık geçirirken, aile fertleri Dursunbey Zabıtası tarafından 112 ambulansına taşındı. Öte yandan yol kenarına park eden araçlar itfaiye araçlarının daha rahat manevra yapması için vatandaşlar tarafından el birliği ile kaldırıldı. Çatıda biriken kar sebebi ile şans eseri büyümeyen yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan evin çatısında sabah saatlerinde baca temizliği yapıldığı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç