Dursunbey’de korkutan yangın

Dursunbey’e bağlı Osmaniye Mahallesinde Osman Dağlı isimli şahsın samanlığında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler samanlığın yanında bulunan Osman Dağlı’nın evi ile aynı şahsın amcası olan Osman Dağlı’nın evinde etkili oldu.

Yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangında iki ev, bir samanlık, bir adet otomobil, bir adet traktör kül oldu. Ayrıca ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da yanarak telef oldu. Yangın itfaiye ve vatandaşların çabaları ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.