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31 Mayıs 2018 14:06

Dursunbey’de Köstebekgiller Müzikali

Dursunbey Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında TRT Çocuk ekranlarının sevilen karakterleri Köstebekgiller, Dursunbeyli çocuklarla buluştu.

Dursunbey’de Köstebekgiller Müzikali

31 Mayıs 2018 14:06


Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl bir çok program organize eden Dursunbey Belediyesi ünlü isimler ve sevilen bir çok etkinliği ilçe halkı ile buluşturuyor.


Etkinlikler kapsamında TRT Çocuk ekranlarının sevilen karakterleri Köstebekgiller Aile müzikali çocuklar ve vatandaşlarla buluştu. Teravih namazı öncesi çeşitli ikram ve etkinliklerin gerçekleştiği etkinlik alanında oyun havuzu, palyaço gösterileri, hint kınası süslemesi, ücretsiz ikramlar gibi bir çok faaliyet gerçekleşti. Teravih namazı sonrası ise sahneye çıkan Köstebekgiller karakterleri özellikle çocukların büyük beğenisini topladı. Müzikal olarak sahnelenen gösteride çocuklar keyif dolu dakikalar geçirdi.


Etkinlik gece geç saatlere kadar devam ederken, vatandaşlara çay ikramları da yapıldı.




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