Dursunbey’de Mahalle Ligi Heyecanı Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporu tabana yaymak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği, 20 ilçeden binlerce mahalle takımı ve 10 binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği ’Mahalle Ligi Futbol Turnuvası’ ilk olarak Dursunbey’de start aldı. Turnuvanın açılış maçına çok sayıda taraftar katıldı. Turnuvanın açılış maçı Yıldızlar kategorisinde Albayrak ve Yenilmezler takımlarında oynanırken, Gençler kategorisinde ise Beylerbeyi- Ayyıldız Gençler2 takımı arasında oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası yenilen takımlar turnuvadan elendi.

Turnuva hakkında konuşan Dursunbey Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Erol Yıldırım, turnuvanın İlçe genelinde ki öğrencileri bir araya getirdiğini ve sosyal olarak geliştirdiğini belirtti. Turnuvaya Dursunbey’den 104 takımın katıldığını hatırlatan Yıldırım, Dursunbey Belediyesi olarak maçlarla yakından ilgilendiklerini bu turnuvalar sayesinde Dursunbey Belediyespor Altyapı takımına da yeni yeteneklerin kazandırıldığını söyledi. Turnuva’ya bu yıl da en çok takım gönderen ilçelerden birisi olduklarını ifade eden Yıldırım, Dursunbey’den bin civarı öğrencinin bu turnuvada yer aldığını söyledi.