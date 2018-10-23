Dursunbey'de muhtarlarla istişare toplantısı

Göreve gelmeden önce ve göreve geldikten sonra istişareye dayalı hizmet anlayışı ile halka hizmet edeceklerini sık sık vurgulayan Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan, toplumun çeşitli grupları ile gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam ediyor. Dursunbey'de bulunan 111 mahalle muhtarı ile bir M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde bir araya gelen Başkan Bahçavan, 4 yıllık çalışmalar ile ilgili çeşitli bilgilendirmeler yaptı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer de eşlik ederken, ilk bölümde muhtarlara hitap eden Kaymakam Temizkan, her daim sürdürecekleri projelerde muhtarlarla iletişim halinde olacaklarını belirtti. Toplantının ikinci bölümünde ise Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan 4 yıllık Belediye faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükşehir yasası ile birlikte hizmetlerin artarak ilçelere gelmeye başladığını ifade eden Başkan Bahçavan, Dursunbey Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu süreçte mahallelerde özellikle alt ve üst yapı çalışmalarında başarılı işlere imza attıklarını hatırlatan Başkan Bahçavan, asfalt ve parke taşı çalışmalarının da yılsonuna kadar hava şartları uygun olduğu sürece devam edeceğini söyledi. Belediye Başkanlığı görevinde en önem verdiği Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Bahçavan, Türkiye'de ilk kez bir OSB'nin bu kadar kısa sürede şekillendiğini söyledi. OSB'de inşaat çalışmalarının başlamak üzere olduğunu vurgulayan Başkan Bahçavan yüzde 80'lik teşvik ile yatırımcılarında ilgisinin Dursunbey OSB'ye yöneldiğini söyledi. Dursunbey'in OSB sonrası göç almaya başlayacağını ifade eden Bahçavan, İlçeye kazandırılan bu projeye ilçe halkının sahip çıkmasını istedi.

Toplantının son bölümünde ise muhtarlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri dinleyen Başkan Bahçavan, çözüm konuları noktasında muhtarlar ile ortak kararlara vardı. Toplantı sonunda muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Bahçavan, katılımları için merkez ve kırsal mahalle muhtarlarına teşekkür etti.