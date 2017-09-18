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18 Eylül 2017 14:16

Dursunbey’de okula yeni başlayan öğrencilere hediyeler başkandan

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, okula yeni başlayan ana sınıfı ve 1.

Dursunbey’de okula yeni başlayan öğrencilere hediyeler başkandan

18 Eylül 2017 14:16

sınıf öğrencilerine kitap boyama seti ve termos hediye etti.


Üç aylık uzun bir tatilin ardından başlayan 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi Dursunbey’de de renkli görüntülere sahne oldu. Okulların açılması ile ilk kez okula giden öğrenciler tatlı bir telaş içine girerken velilerde çocuklarının heyecanlarına ortak oldular. Dursunbey’de yeni eğitim öğretim yılının açılışı Selimağa Kayaoğlu İlk ve Ortaokulunda yapıldı. Programa Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ümit Gökdemir, Okul Müdürü Mete Demirtaş, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Öğrencilere ilk olarak hitap eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilere, hem öğretmenlere, hem de velilere hayırlı olmasını diledi. Başkan Bahçavan “Öğrenciye, Eğitime, öğretime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Bundan 13- 15 yıl önce bizlerde bir öğrenci velisiydik. O dönemlerde okullar başladığında, şu anda sizlerin ilk hafta, ilk gün masalarınızın üzerinde olduğu kitaplarınızı inanın bir dönem arar bulamazdık. Devletimiz yaklaşık 10 yıldan bu yana kitap konusunda yardımcı oluyor. Bizde buna bir katkıda bulunmak amacıyla, geçen yılda aynını yapmıştık, bu yılda özellikle ilk başlayan öğrencilerimize ve anaokulu öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Sizlere mini bir çanta içerisinde de kırtasiye yardımı var. Sizlerin tekrar 2017-2018 eğitim öğretim yılını kutluyor hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Başkan Bahçavan’ın konuşmasının ardından sınıfları ziyaret eden Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir öğrencilere Boyama seti Çantalarını ve su mataralarını hediye ettiler.




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