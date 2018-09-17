Dursunbey'de Okula Yeni Başlayan Öğrencilere Sürpriz

Sınıf öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 4 yıldan bu yana okula yeni başlayan öğrencilere yaptığı sürprizi bu yılda yeniledi. 2018-2019 Eğitim öğretim yılının başlaması ile İlçe merkezi ve okul bulunan mahallelerde bulunan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye eden Başkan Sebahattin Göndür İlkokulunda gerçekleştirilen programa katıldı.

Üç aylık uzun bir tatilin ardından başlayan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Dursunbey'de de renkli görüntülere sahne oldu. Okulların açılması ile ilk kez okula giden öğrenciler tatlı bir telaş içine girerken velilerde çocuklarının heyecanlarına ortak oldular. Dursunbey'de yeni eğitim öğretim yılının açılışı Sebahattin Göndür İlkokulunda yapıldı. Programa yeni Dursunbey Kaymakam Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ümit Gökdemir, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere ilk olarak hitap eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilere, hem öğretmenlere, hem de velilere hayırlı olmasını diledi. Başkan Bahçavan “Bundan yıllar yıllar önce bizler kitap bulmakta zorluklar çekerdik. Dönem biter okul biter kitaplarımızı bulamazdık. Devletimiz son 10 yıldan bu yana kitap konusunda yardımcı oluyor. Onun için Devletimize, Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizde ailelerimize ve öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla, dört yıldan bu yana özellikle ilk başlayan öğrencilerimize ve anaokulu öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Sizlerin tekrar 2018-2019 eğitim öğretim yılını kutluyor hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Bahçavan'ın ardından konuşan Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan'da öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Bir vecize okuyarak konuşmasına devam eden Kaymakam Temizkan, eğitim ile ilgili yaptığı konuşmanın ardından Ziya Selçuk'un bir şiirini seslendirdi. Konuşmaların ardından ise Sınıflara geçen protokol okula başlayan öğrencilere Belediyenin hediyesi olan kırtasiye setlerini takdim ettiler.