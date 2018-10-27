Dursunbey'de Organ Bağışı Farkındalığı

Dursunbey Devlet hastanesi tarafından düzenlenen ‘Organ Bağışı Farkındalığı' programı kapsamında katılımcılara bağışçılığın önemi anlatıldı.

Dursunbey Devlet Hastanesi tarafından organize edilen, Dursunbey Belediyesi tarafından da destek verilen ‘Organ Bağışı Farkındalığı' programı M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkan vekili Mustafa Söbüoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Murat Başçı, kurumlardan yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İlk bölümde Devlet hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Hazer tarafından gerçekleştirilen sunumda, organ bağışının sağlık bekleyen insanlar için ne denli önemli olduğu vurgulandı. Organ nakli için şahsın ve yakınlarının izni ve oluru alındığını hatırlatan Başhekim Hazer, nakil sürecinin ise ölüm anından itibaren bir gün içinde gerçekleştiğini hatırlattı.Toplantının ikinci bölümünde söz alan İç Hastlıkları uzmanı Dr. Ali Kırık Slayt gösterimi eşliğinde, organ nakli nedir? Hangi Organların nakli yapılmaktadır? Kimler donör olabilir? Nakil süreci nasıl işler? Dünyada ve ülkemizde organ nakli konusunda gelinen nokta nedir? gibi birçok bilimsel ve istatistik verilerini aktaran Daniş, organ bağışı gönüllüsü olmanın önemini anlattı. Türkiye'de organ bağışı seviyelerinin diğer ülkelere göre oldukça düşük olduğunu hatırlatan Dr. Ali Kırık, bazı algıların buna sebep olduğunu söyledi. İnsanların yaşarken başka hastalara verdikleri organlarını, öldükten sonra vermemesine anlam veremediğini hatırlatan Kırık, insanların bilinç altında oluşan yanlış bilgileri bu toplantılar ile yenecekleri söyledi. Kuran-ı Kerim'den bazı ayetleri de katılımcılar ile paylaşan Kırık, Maide suresinde yer alan “Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” ayetini hatırlattı. Geçtiğimiz haftalarda hayata gözlerini yuman Dursunbeyli bir gencin organlarının ailesi ve kendisi tarafından bağışlandığını hatırlatan Kırık, bu şahsın organlarının 7 kişiye can verdiğini sözlerine ekledi.

Toplantının son kısmında bir konuşma gerçekleştiren İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, en kısa sürede İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile Organ Nakli ile ilgili toplantılar gerçekleştireceklerini ve insanları bilinçlendireceklerini belirtti. Toplantının ardından ise İlçe Kaymakamı, Belediye başkan vekili ve katılımcılar formları doldurarak organlarının tamamını bağışladılar.