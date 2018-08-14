Dursunbey’de panayıra ilgi yoğun oldu

Dursunbey saz mesire alanında bu yıl 84.süyapılan panayıra hem esnafın hem vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Boş parselin kalmadığı panayır alanında 850’nin üzerinde esnaf stant açarken, her bütçeye uygun ürünler panayırda sergileniyor.

Sabah saatlerinde havanın sıcaklığı ile panayır yerine ilgi az olsa da akşam saatlerinde panayır alanında adım atacak yer kalmıyor. Çevre il ve ilçelerden Dursunbey panayırı için gelen binlerce kişi ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor. Dursunbeyli vatandaşlar panayıra oldukça yüksek ilgi gösterirken bazı tezgahların önünden geçmek için büyük çaba gerekiyor. Vatandaşlar 5 liraya ayakkabı,çanta,gömlek, pantolon, penye birçok ürünü alma fırsatı buluyor. Seçmece olan bu tezgahlara özellikle bayan müşteriler yoğun ilgi gösterirken kimi zaman da izdiham yaşanıyor. Panayırın son günü olan 14 Ağustos’ta yapılacak 79. Yağlı Güreşler ile son bulacak olan Dursunbey Panayırını bugüne kadar on binlerce kişi ziyaret etti.