Dursunbey’de Ramazan bereketi

Dursunbey’de düzenlenen iftar yemeği 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dursunbey’de düzenlenen Ramazan etkinliği jonglör ve sihirbaz gösterileriyle başladı ve ardından Kerkük İlahi Grubu’nun ilahileri ve Kuran tilaveti ile devam etti. İftar organizasyonunda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; Dursunbeyli vatandaşların ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığını söylediklerini dile getirerek; “Ramazan ayında sofralarımızı paylaşarak iftarımızı beraber yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Biliyoruz ki herkesin evinde daha güzel çeşit çeşit yemekler var. Ama bizi burada bir araya getiren şey Ramazan ayının bereketi. Ekmeğimizi yemeğimizi paylaşıyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak hergün bir ilçede iftar organizasyonu yapıyoruz. Vatandaşlarımız oldukça mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu oluyor” dedi.

Dursunbey’de ki iftar programında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve AK Parti Dursunbey teşkilat başkan ve yöneticileri hazır bulundu.