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12 Temmuz 2018 09:34

Dursunbey’de Şehit Kabirleri Ziyaret Edildi

15 Temmuz Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dursunbey genelinde bulunan şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştirilerek dualar edildi.

Dursunbey’de Şehit Kabirleri Ziyaret Edildi

12 Temmuz 2018 09:34


Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğüne karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe kalkışması nedeniyle, TBMM tarafından kabul edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri, Dursunbey genelinde bulunan şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesi ile başladı.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Emin Turhan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Alparslan Avcı, Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Müdürü Mesut Gültekin, Müftülük ve Tapu Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı ziyaretlerde mezarlar başında dualar edilerek şehitler anıldı. Durabeyler Mahallesinde Şehit Faruk Gezen, Şabanlar mahallesinde ise Şehit Aydın Eryılmaz’ın ailelerini de ziyaret eden protokol, şehit ailelerine başsağlığı diledi.


15 Temmuz Haftası etkinlikleri çeşitli programlar ile devam edecek.




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