Dursunbey’de şehit mezarlarına ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. 15 Temmuz’a 4 gün kala Dursunbey protokolü ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti. Ziyarete Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe garnizon komutanı başar Akın, İlçe milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Dursunbey Müftülüğünden yetkililer katıldı.

İlçe mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret eden protokol üyeleri, Dursunbey Müftülüğünden hocaların okuduğu aşr-ı şerifleri dinledi. Daha sonra dualar okunurken, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler bir kez daha anıldı.