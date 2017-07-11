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11 Temmuz 2017 17:03

Dursunbey’de şehit mezarlarına ziyaret

Dursunbey protokolü 15 Temmuz’un yıl dönümüne kısa bir süre kala ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Dursunbey’de şehit mezarlarına ziyaret

11 Temmuz 2017 17:03


15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. 15 Temmuz’a 4 gün kala Dursunbey protokolü ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti. Ziyarete Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe garnizon komutanı başar Akın, İlçe milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Dursunbey Müftülüğünden yetkililer katıldı.


İlçe mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret eden protokol üyeleri, Dursunbey Müftülüğünden hocaların okuduğu aşr-ı şerifleri dinledi. Daha sonra dualar okunurken, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler bir kez daha anıldı.




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