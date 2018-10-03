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Dursunbey'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

Dursunbey’e bağlı Yunuslar Mahallesi’nde meydana gelen yangında tek katlı bir ev alevlere teslim oldu.

Dursunbey'e bağlı Yunuslar Mahallesi'nde meydana gelen yangında tek katlı bir ev alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'e bağlı Yunuslar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangında, Hüseyin Çiftçi'ye ait ev alevlere teslim oldu. Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İtfaiye gelmeden önce kendi çabaları ile alevlere müdahale eden vatandaşlar, yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından kontrol altına alınan yangına gece geç saatlere kadar müdahale edildi.


Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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