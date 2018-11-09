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Dursunbey'de uçurtma şenliği

Dursunbey’de Bengi Projesi kapsamında Sadullah Özer İlkokulu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Dursunbey'de Bengi Projesi kapsamında Sadullah Özer İlkokulu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Dursunbey Kaymakamlığı ve Dursunbey Belediyesinin destek verdiği organizasyonda çocuklar kadar anne ve babaları da eğlendi.


Saz mesire alanında Sadullah Özer İlkokulu tarafından düzenlenen uçurtma şenliğini öğrencilerin ve velilerinin ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık 400 çocuk ve anne babaları uçurtma şenliğine akın ederken, öğrencilere öğretmenleri tarafından uçurtmaları dağıtıldı. Uçurtma şenliğine Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, öğretmen ve öğrenciler ile öğrencilerin velileri katıldı. Uçurtmalarını anne ve babaları ile birlikte yapan öğrencilere Bahçavan da yardımcı oldu. İlk yapılan uçurtmanın bir öğrenci tarafından uçurulması öğrenciler arasında büyük coşku yaşattı.


Şenlik hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçvan, öğrencilerin bu mutluluğuna ortak olduklarını söyledi. Kaymakamı Emrullah Temizkan da çocuklara farklı bir gün yaşatmak için bu projenin hayata geçirildiğini belirtti.


Uçurtma şenliğinde öğrencilere ve ailelerine pilav ayran ikramı da yapıldı.

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