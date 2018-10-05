Dursunbey'de yangın

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evden yükselen dumanlar heyecana sebep oldu. Yangın itfaiyenin zamanında müdehelesi ile büyümeden söndürüldü.

Ferah Mahallesi'ndeki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hamen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ramazan Ç.'ye ait evde kimsenin olmadığını belirledi. Bir dolabın arkasında başlayan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında ev sakinlerinden kimsenin olmaması sebebi ile itfaiye ekiplerine komşular yadımcı oldu. Kontrol altına alınan yangının ardından ev sahibine yakınları tarafından bilgi verildi.