İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dursunbey'de yangın

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir evden yükselen dumanlar heyecana sebep oldu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evden yükselen dumanlar heyecana sebep oldu. Yangın itfaiyenin zamanında müdehelesi ile büyümeden söndürüldü.


Ferah Mahallesi'ndeki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hamen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ramazan Ç.'ye ait evde kimsenin olmadığını belirledi. Bir dolabın arkasında başlayan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında ev sakinlerinden kimsenin olmaması sebebi ile itfaiye ekiplerine komşular yadımcı oldu. Kontrol altına alınan yangının ardından ev sahibine yakınları tarafından bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.