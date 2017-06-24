Dursunbey’de Yusuf Güney Rüzgarı

Konseri binlerce vatandaş izledi.

Dursunbey Belediyesi 2017 Ramazan ayı etkinliklerinin sonuncusu dün akşam gerçekleşti. Etkinlikte sahneye ilk olarak illüzyonist Hamurabi çıktı. Çeşitli illüzyon gösterilerinin ardından ise Hacivat ve Karagöz oyunu sergilendi. Belediye tarafından çeşitli ikramların da yapıldığı gecede sahneye çıkan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan katılan tüm vatandaşları selamladı. Etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan Bahçavan Dursunbey’de devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Dursunbeyli hemşehrilerinin her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan katılımları için herkese teşekkürlerini iletti.

Gecenin sonunda Sahneye çıkan Yusuf Güney, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı repertuvarını seslendirdi. Çok sevilen Kördüğüm ilahisini ve bilinen birçok ilahiyi de seslendiren Yusuf Güney, birçok şarkıyı da seslendirdi. Özelikle gençlerin ilgisinin yoğun olduğu konsere binler akın ederken, gecenin sonunda Dursunbey Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan tarafından Yusuf Güney’e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.