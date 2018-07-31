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31 Temmuz 2018 11:39

Dursunbey’e Sağlık Merkezi Yapılıyor

Dursunbey Hıdırlık bölgesine içerisinde Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112’nin yer alacağı Sağlık Merkezi yapılıyor.

Dursunbey’e Sağlık Merkezi Yapılıyor

31 Temmuz 2018 11:39


Dursunbey’de hükümet yatırımlarından bir yenisinin daha inşaat çalışmaları başladı. Eski Dursunbey Devlet Hastanesi karşısında bulunan 3 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Sağlık Merkezi 2019 yılının ilk aylarında hizmet vermeye başlayacak.


Sağlık merkezinin inşaat çalışmalarını İlçe Sağlık Müdürü Murat Başçı ile birlikte inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Sağlık Bakanlığının Dursunbey’e yapmış olduğu önemli bir yatırımı incelediklerini söyledi. İlçe Sağlık Müdürü Murat Başçı’dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Bahçavan, içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112’nin bulunacağı bu merkezin, 3 bin metrekarelik bir alanda inşa edildiğini ve 1266 metrekarelik kapalı alandan oluşacağını söyledi. Başkan Bahçavan; “Öncelikle bu yatırım için İlçe Sağlık Müdürümüz dahil olmak üzere bütün yetkililere, Bakanımıza ve Hükümetimize teşekkür ediyorum. 112 eski bir binada faaliyet göstermekteydi. Toplum Sağlığı Müdürlüğümüzde hastanede görevini yapıyordu. İnşallah Aile Sağlığı Merkezi de dört Doktorla faaliyetine devam edecek” dedi.




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