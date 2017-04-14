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14 Nisan 2017 11:05

Dursunbey’e yaşlı bakım merkezi yapılacak

Dursunbey’e Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Yaşlı Bakım Merkezi’nin yerini incelemek üzere Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi Dursunbey’e geldi.

Dursunbey’e yaşlı bakım merkezi yapılacak

14 Nisan 2017 11:05


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın önem verdiği projeler arasında yer alan Yaşlı Bakım Merkezinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Dursunbey Hıdırlık bölgesine yapılması planlanıyor. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın girişimleri, YSK Başkanı Sadi Güven, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ve Bakanlık Müsteşarı Ebubekir Şahin’in desteği sonucu Dursunbey’e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi ilçede incelemelerde bulundu.


Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan ve Belediye Meclis Üyesi Halil Sarıoğlu tarafından karşılanan Çiftçi, Dursunbey’in genel yapısı hakkında Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan’dan bilgi aldı. Daha sonra Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinden Sevgi Evi ve İlçe geneli yaşlı ve engelli vatandaşların genel durumları hakkında bilgi alan Çiftçi, Bakanlık olarak Dursunbey’e Yaşlı Bakım Merkezi açacaklarını belirtti. Başkanlık makamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin verdiği brifingin ardından Yaşlı Bakım merkezinin yapılacağı Hıdırlık’ta araziyi inceleyen Genel Müdür İshak Çiftçi arazinin bu merkez için çok uygun olduğunu söyledi. Kısa süre sonra Dursunbey’e Bakanlığa bağlı teknik ekibi yönlendireceğini ifade eden genel Müdür, Dursunbey’de yatay mimari, Komşuluk biçimini esas alan bir proje üzerinde duracaklarını söyledi.


Arazide yapılan incelemenin ardından Dursunbey Belediyesine bağlı Sevgi Evi’ni inceleyen İshak Çiftçi, burada misafir olan yaşlılarla yakından ilgilendi. Sevgi Evinin genel yapısı ve hizmet anlayışına hayran kalan Çiftçi, Türkiye genelinde bu tarz yaşlı bakım yerlerini sıklaştırmak istediklerini söyledi. Sevgi evi bahçesini de inceleyen Çiftçi, yapılan etkinlikler hakkında da bilgi aldı. Dursunbey’de geç saatlere dek incelemelerini sürdüren Genel Müdürü daha sonra Ankara’ya hareket etti.




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