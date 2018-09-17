Dursunbey'in Yeni Kaymakamı Göreve Başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kararnamesonrası,Ordu Kabataş ilçesinden Dursunbey Kaymakamlığına atanan Emrullah Temizkan görevine başladı. İlk resmi programına 2018-2019 eğitim öğretim yılı için Sebahattin Göndür İlkokulundan düzenlenen İlköğretim Haftası törenleri ile katılan Emrullah Temizkan, samimiyeti ve diyalogları ile dikkatleri üzerine çekti.

Emrullah Temizkan kimdir?

Kaymakam Emrullah Temizkan 1984 yılında Bingöl'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini Bingöl'de tamamladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Sosyal Güvenlik Kurumunda uzman yardımcılığı görevini yaptıktan sonra 2010 yılında Mardin Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde dil eğitimi gördü. Temizkan evli ve iki çocuk babası.