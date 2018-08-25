Dursunbeyliler Buluşması Pikniğine On Binler Katıldı

Festivale 20 metrelik mangal yakılırken, piknik yapan Dursunbeyliler onlarca etkinlikle doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın sosyal projeler içindeki seçim vaatleri arasında yer alan Büyük Dursunbeyliler pikniği büyük yirmi bine yakın kişinin katılımı ile gerçekleşti. Saz mesire alanında gerçekleşen piknik etkinliğine Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yer alan Dursunbey dernekleri de destek verdi. On binlerce kişinin katıldığı piknik programında vatandaşlara Belediye tarafından gölgelik ve hasır dağıtımı yapıldı.

Piknik Etkinliğine YSK Başkanı Sadi Güven, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Göçük, Dursunbeyli olan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan’ın Babası İrfan Gündoğan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Dursunbey ve Balıkesirli Derneklerin başkanları ile on binlerce Dursunbeyli katıldı.

Piknikte Dursunbey’in yöresel halk oyunları ve yöresel sanatçıları da sahne alırken, vatandaşlarda çalan parçalar eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlikte ayrıca ücretsiz şişme oyun alanları, Develer, atlar hizmet verdi. Gün boyu devam eden piknikte illüzyonist Abduri, Barana ekibi, Poyrat Halk Dansları, yöresel halk dansları ekipleri gösterilerini gerçekleştirdi. Piknik etkinliğinde yöresel ürünler ve el sanatları ile ilgili de stantlar açılırken bu stantlarda büyük ilgi gördü.

Etkinlik hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bölgenin beklide Türkiye’nin en büyük piknik etkinliklerinden birisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Bahçavan; “Uzun zamandır hazırlığını yaptığımız Büyük Dursunbeyliler Buluşmasını Kurban Bayramımızın son günü güzel bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Bizlere destek veren tüm Dursunbey derneklerinin başkanları ve temsilcileri burada. İlgi beklentimizin üzerinde oldu. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız etkinliğin ikincisini de daha deneyimli bir şekilde hareket ettik. Tahminimize göre 20 binin üzerinde bir katılım oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu Büyük festivalimizi geleneksel hale getirip her yıl yapmayı planlıyoruz” dedi.

Vatandaşlarda bu etkinliği düzenleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek bu etkinliğin devam etmesini istediler.