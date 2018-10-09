Düşen uçağın enkazı drone ile havadan görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düşen ilaçlama uçağı İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkiinde saat 09.40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası sebebiyle önce elektrik tellerine çarpıp zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Uçağın tarım ilacı taşıması sebebiyle bölgeye UMKE ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede uçağın tanklarında ilaç sızıntısı olmadığı tespit edildi.

Kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik tedbiri alınırken, İhlas Haber Ajansı kaza bölgesini ve düşen uçağı havadan görüntüledi. Havada motoru arızalanan uçağın pilotu tarafından üstün bir çaba ile en az kırım ve zarar ile indirilmeye çalışıldığı öğrenildi.