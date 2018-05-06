Dutluca’da Kıymet Teyze’nin çiçek tutkusu

Evinin avlusunu çiçek tarlasına çeviren Yılmaz, çiçeklerin kendisini dinlendirdiğini söyledi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesinde Mustafa Yılmaz’a ait evin bahçesi, çeşitli meyve ağaçları ve çiçekleriyle takdir topladı. Çiçekleri çok seven evin hanımı 3 çocuk annesi Kıymak Yılmaz, çiçek ve ağaçlara büyük ihtimam gösterirken, herkesin etrafını yeşillendirmesini istedi. Yılmaz, çiçeklerin kendisini dinlendirdiğini söyledi. Annesinin çiçek sevgisinin köyde herkes tarafından bilindiğini kaydeden kızı Safinaz Karabıyık, “Ben bildim bileli bizim bahçemizden çiçek eksik olmaz. Bahçemizde, şu anda güller, menekşeler ve tirfil çiçeklerinin yanı sıra erikler elmalar ve ceviz ağaçları yer almaktadır. Annem ilerlemiş yaşına rağmen sabah akşam bunların bakımını yapar. Keşke herkes evinin bahçesini böyle yapsa ne güzel olur” dedi.