Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 12:14

Dutluca’da Kıymet Teyze’nin çiçek tutkusu

Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca mahallesinde oturan 84 yaşındaki Kıymet Yılmaz’ın çiçeklere olan tutkusu takdir topladı.

Dutluca’da Kıymet Teyze’nin çiçek tutkusu

06 Mayıs 2018 12:14

Evinin avlusunu çiçek tarlasına çeviren Yılmaz, çiçeklerin kendisini dinlendirdiğini söyledi.


İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesinde Mustafa Yılmaz’a ait evin bahçesi, çeşitli meyve ağaçları ve çiçekleriyle takdir topladı. Çiçekleri çok seven evin hanımı 3 çocuk annesi Kıymak Yılmaz, çiçek ve ağaçlara büyük ihtimam gösterirken, herkesin etrafını yeşillendirmesini istedi. Yılmaz, çiçeklerin kendisini dinlendirdiğini söyledi. Annesinin çiçek sevgisinin köyde herkes tarafından bilindiğini kaydeden kızı Safinaz Karabıyık, “Ben bildim bileli bizim bahçemizden çiçek eksik olmaz. Bahçemizde, şu anda güller, menekşeler ve tirfil çiçeklerinin yanı sıra erikler elmalar ve ceviz ağaçları yer almaktadır. Annem ilerlemiş yaşına rağmen sabah akşam bunların bakımını yapar. Keşke herkes evinin bahçesini böyle yapsa ne güzel olur” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç