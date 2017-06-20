Ebru sanatçısı ders kitaplarına girdi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve ebru sanatçısı Osman Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İmam Hatip Okulları’na gönderdiği ebru sanatı ile ilgili ders kitabında, yaşayan üç ebru sanatçısı Fuat Başar ve Hikmet Barutçugil ile birlikte yer aldı.

Ebru sanatında farklı tarzı ile eserler üreten Şimşek, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ders kitabında bana yer verilmesinden dolayı gurur duydum. Kendi tarzımı geliştirerek bugünlere geldim ve bu süreçte farklı mekanlarda ebru denemelerim oldu. Şimdi de Peygamber Efendimizin tasvirini konu alan ’hilye’ üzerine çalışıyorum. Bu yaptığım eserlerimi Eylül ayının sonunda Dubai’de gerçekleştirilecek olan Dünya Ebru Günü’ne çeşitli ülkelerden katılacak olan ebru sanatçılarına armağan edeceğim" şeklinde konuştu.

Manyas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen ise Osman Şimşek’e Gençlik Merkezi’nde yer tahsis edeceğini belirterek, ebru sanatının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.