Ece Seçkin hayranlarını coşturdu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29.'su düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nde sahne alan pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bandırma'da 4 gün sürecek olan festivalin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan ve son olarak piyasaya çıkan single parçası 'Dibine Dibine' ile Türk Pop Müziği'nin en çok dinlenen seslerinden biri haline gelen Ece Seçkin, 30 bin civarında Bandırmalı hayranının katıldığı konserde birbirinden hareketli parçalarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Kendi şarkılarının yanı sıra bir süre önce Yıldız Tilbe'nin 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde seslendirdiği 'Vazgeçtim' adlı şarkısını da seslendiren Ece Seçkin, 2 saatlik konseri boyunca yabancı şarkılara da yer verdi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, konserin sonunda Ece Seçkin'e plaket ve çiçek takdim etti.