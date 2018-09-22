İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ece Seçkin hayranlarını coşturdu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 29.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29.'su düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nde sahne alan pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Bandırma'da 4 gün sürecek olan festivalin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan ve son olarak piyasaya çıkan single parçası 'Dibine Dibine' ile Türk Pop Müziği'nin en çok dinlenen seslerinden biri haline gelen Ece Seçkin, 30 bin civarında Bandırmalı hayranının katıldığı konserde birbirinden hareketli parçalarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.


Kendi şarkılarının yanı sıra bir süre önce Yıldız Tilbe'nin 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde seslendirdiği 'Vazgeçtim' adlı şarkısını da seslendiren Ece Seçkin, 2 saatlik konseri boyunca yabancı şarkılara da yer verdi.


Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, konserin sonunda Ece Seçkin'e plaket ve çiçek takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.