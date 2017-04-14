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14 Nisan 2017 14:12

Edincikspor’da borçlar sıfırlandı

2016-2017 sezonunda 2.

Edincikspor’da borçlar sıfırlandı

14 Nisan 2017 14:12

Amatör Küme’de mücadelesini sürdüren Edincikspor’a sponsor piyangosu vurdu. Bandırma’daki bir gübre firması kulübün tüm borçlarını ödeyerek sponsor oldu.


Kulüp Başkanı Hakkı Zakir İpek yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin ilk yıllarında Aydıncıkspor Kulübü adı altında daha sonraki yıllarda Edincik Gençlik ve Edincik 18 Eylül Takımları ile sportif faaliyetler yürüten Edincik Beldesi, 1984 yılında iki takımının birleşmesi sonucunda tekrar Edincikspor adı ile spor dünyasındaki yolculuğuna devam etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonunda tescil tarihi 1953 olan Kulübümüz bölgesinin en eski ve köklü takımı unvanını da taşımaktadır. 2016-2017 sezonunda A-Takım ve U-19 Genç Takımı ile amatör spor müsabakalarına katılan Kulübümüz geçen yıl tamamlanan ışıklandırılmış sahasında alt yapı çalışmalarına da önem vererek faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.


İpek, Bandırma’da bir gübre firmasının kendilerine sponsor olduğunu ifade ederek, "Bandırma’da faaliyet gösteren bir gübre firmasının üstlendiği sosyal sorumluluk bilinci ve hassasiyeti ile Kulübümüzün Bandırma Belediyesi’ne olan tüm kira borçlarını ödeyerek Edincikspor Kulübünün bütün borçlarını sıfırlamıştır. 2016 - 2017 sezonu Kulübümüzün forma sponsoru olan firma takımımızın sezon sonuna kadar gerçekleştirmesi gereken harcamaları da üstlenerek büyük bir jeste imza atmıştır" diye konuştu.




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