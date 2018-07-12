Edirneli engellilere Ayvalık misafirperverliği

Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki 13 engelli Balıkesir’in Ayvalık ilçesini ziyaret ederek terapi oldular.

Beraberlerinde bir grup lideri, 3 bakıcı ve araç şoförüyle ilçenin doğal güzelliklerini gezen Edirneli engellilerin ziyaretine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın da tüm desteği verdiği ve bu yönde de İlçe Turizm Müdürlüğü’nden bir kişiyi de rehber olarak görevlendirdiği öğrenildi.

Edirneli engellilerin ilçede ağırlanmasına gönüllü destek olmak isteyen Ayvalık Şefkat Evleri Derneği de gruba bir öğle yemeği ikram ederek katkıda bulundu.

Edirneli engellilerin Ayvalık’taki ziyaretlerinde ilçenin turizm alanında cazibe merkezi olan Cunda Adası, Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, ilçe merkezi, Küçükköy ve Altınova mahallelerini gezdikleri belirtildi.

Ayvalık’a yönelik gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Halit Uzun, “Kurumumuzun bünyesindeki 13 yaş üstü 13 zihinsel engellimizle birlikte Ayvalık’ı ziyaret etmek için buradayız. Kurumumuz bünyesinde 42 engellimiz mevcut. Kurumu müdürlüğümüz engellilerimizin terapileri için her ay bu tür gezileri düzenliyor. Bu kapsamda da Ayvalık’ın güzelliklerini engellilerimizle paylaşmak istedik. Sağolsun, Ayvalık Kaymakamı Sayın Gökhan Görgülüaslan bize son derece yardımcı oldu. Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da bizlere öğle yemeği ile katkıda bulunmak istedi. Ayvalık ziyaretimiz gerçekten de engelli arkadaşlarımız için son terapi anlamında son derece yararlı oldu” dedi.

Ayvalık Şefkat Evleri Başkanı Fatma Cavlı da, 13 engellinin Ayvalık’ta bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Engellilerin ruhların beyaz renkleri olduğuna inanıyorum. Onlar bizlerin aslında gönül gözlerimizi açan; olmazsa olmazlarımızdır. Kaymakamımız Gökhan Görgülüaslan’ın böylesi bir çalışmasını duyunca, gidip kendisinden mutlaka çorbada bizim de tuzumuz olmasını istedik. Sağolsun o da bu talebimizi olumlu karşıladı ve bugün Edirneli engellilerimizle birlikte olma fırsatı bulduk. Çok mutluyum” diye konuştu.