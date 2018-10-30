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Edremit 250 metre uzunluğundaki bayrak ve Atatürk Posterleri korteji ile cumhuriyet için yürüdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 95 yılı nedeniyle düzenlenen kutlamalar kapsamında fener alayı düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 95 yılı nedeniyle düzenlenen kutlamalar kapsamında fener alayı düzenlendi. Fener alayında 250 metre uzunluğunda Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri vatandaşlar tarafından taşındı. Gümrük Meydanında başlayan fener alayına CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit Hamdi Bey Meydanına kadar meşaleler ve Türk Bayrakları ile yürüyen kalabalık daha sonra burada Halil Sezai'nin şarkılarıyla adeta coştular. Halil Sezai sahne performansı ile özellikle gençleri coşturdu. Fener alayı ve konsere yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

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