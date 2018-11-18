Edremit AİHL'de ‘Mevlid-i Nebi' programı

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından hazırlanan ‘Mevlid-i Nebi'programı beğeniyle izlendi.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen programa Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Belediye Başkan Vekili İlhan Yazar, İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, İlçe Mal Müdürü Musa Asır ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Delibey katıldı.

Çok sayıda öğrenci ve velinin de katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Okul Müdürü Rauf Koçak yaptı. "Peygamber Efendimiz" konulu röportajın ardından Mevlid-i Nebi yarışmasında dereceye giren bir öğrenci yazısını okudu. Günde Hz. Peygamber'i anmaktan anlamaya" düsturuyla gelişen; Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan, bir hafta olduğunun altı çizildi. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte naat ve ney sunumunun akabinde de kaside okudular. Okul korosunun seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle program sona ererken,