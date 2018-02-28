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28 Şubat 2018 15:40

Edremit AK Parti İlçe Teşkilatı gidilmedik mahalle bırakmıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Edremit’teki 47 mahallenin tamamının sorunlarını dinlemek amacıyla, her gün belirlenen bir mahallede vatandaşlarla bir araya geliyor.

Edremit AK Parti İlçe Teşkilatı gidilmedik mahalle bırakmıyor

28 Şubat 2018 15:40


Göreve geldikleri ilk günden itibaren, çalışmalarına büyük bir hızla devam eden AK Parti Edremit ilçe Teşkilatı, gidilmedik mahalle, dokunmadık omuz bırakmıyor. Belirlenen program kapsamında her gün bir mahallede, vatandaşlarımızla bir araya gelen AK Parti’liler, mahallenin her türlü sorunlarını dinleyerek, çözüm bulunması için çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, Altınoluk, Narlı, Avcılar Mahallesinde vatandaşlarla buluşan teşkilat yöneticileri önceki gün de, Akçay Sarıkız, İkizçay, Edremit Gazicelal ve İbrahimce Mahallelerinde vatandaşlarımızla bir araya geldiler. İlçe Başkanı Metin Örkcü, Bölge Koordinatörü Cihan Güreşçioğlu, yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve partililer, vatandaşlarımızla birebir görüşerek her türlü sorunlarını dinlediler. İlçe Başkanı Metin Örkcü yaptığı açıklamada "Bizler halkımıza hizmet için varız. Dokunmadık omuz, çalınmadık kapı bırakmayacağız" dedi. Kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan AK Parti’li yöneticilere teşekkür eden vatandaşlar ise “AK Parti ile yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dediler.




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