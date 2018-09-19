Edremit AK Parti'den birlik ve beraberlik kahvaltısı

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı tarafından Edremit Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kahvaltıya; AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü, AK Parti Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanları katıldı. İlçe Başkanı Metin Örkcü yaklaşan seçimler öncesi hep birlikte el ele vererek, belediye seçimlerini kazanacaklarını söyledi.

Başkan Örkcü “Son günlerde basında hakkımızda bazı iddialar ve eleştiriler oldu. Siyasette bu tür şeyler her zaman olur. Ancak bizi yolumuzda emin adımlarla gidiyoruz. Çünkü bizler davamızın peşindeyiz. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Hep birlikte el ele vererek belediyeyi kazanacağız” dedi.

Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna da, yaptığı açıklamada AK Parti belediyeciliğinin başarısının bilindiğini söyleyerek, 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde Edremit'in AK Parti'li belediyeye kavuşacağını söyledi. Kahvaltıda katılımcılar, merak ettikleri soruları İlçe Başkanı Örkcü ile Meclis Üyesi Tuna'ya ileterek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.