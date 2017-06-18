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18 Haziran 2017 00:26

Edremit AK Partililer iftarda bir araya geldi

AK Parti Edremit Mahalle Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar, partilileri bir araya getirdi.

Edremit AK Partililer iftarda bir araya geldi

18 Haziran 2017 00:26


Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kapalı pazaryerinde düzenlenen iftar yemeğine, AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkan ve üyeleri ile binin üzerinde vatandaş katıldı.


AK Parti Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı Oktay Çulgatay, “Mübarek Ramazan ayında bu birlikteliğimiz bu ilgi bizleri çok heyecanlandırdı. İyi ki buradasınız iyi ki varsınız. Her zaman olduğu gibi Ramazan akşamında bir aradayız, yine yan yanayız. Rabbim bizi ayırmasın, niyetlerimizi kabul etsin. Katılan büyük AK Parti ailesine ve emeği geçen mahalle başkanı ve üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Ardından partililer, teravih namazını da burada yeni yapılan camide kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundular.




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