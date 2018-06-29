Edremit Avrupa Diploması ödülünü aldı

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka adına Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş ve Tamer Acar, “Avrupa Diploması” ödülünü Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasında düzenlenen törenle aldı.

Avrupa idealini geliştirmek amacıyla aktif faaliyet gösteren yerel otoriteleri ödüllendirmek için verilen bu prestijli ödülü Edremit Belediyesi Güney Marmara bölgesinde kazanan ilk ve tek belediye oldu. Avrupa Birliği projelerinin önünü açacak ve diğer Avrupa Birliği Şehirleri ile yeni diyalogları güçlendirmek adına önemli bir yere sahip olan “Avrupa Diploması” ödülü ile birlikte uluslararası boyutta Edremit’in tanınırlığı da artacak.