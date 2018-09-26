Edremit Belediye Başkanlığı için ilk aday adayı açıklaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mart 2019'ta yapılacak yerel seçimler için ilk olarak CHP'li Mahmut Ceylan yaptığı basın toplantısı ile Edremit Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Yerel gazeteler, dergiler, televizyonlar ve radyo temsilcilerini yanı sıra genel ajan muhabirlerinin de katıldığı basın toplantısında CHP'li Mahmut Ceylan Edremit Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. CHP Edremit Belediye Başkan aday adayı Av. Mahmut Ceylan “Her toplantıda dile getirdiğim gibi, bütün üyelerimizin partimizin her kademesinde görev alabilecek ve bunu layıkı ile yerine getirebilecek siyasal bilgi ve beceriye sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Cumhuriyeti kuran devrimleri gerçekleştiren CHP'nin adayı olarak Edremit Belediye Başkanlığı görevine talip olmak bir cesaret işi olduğu kadar, büyük bir onur ve şereftir.”dedi.

Ceylan konuşmasında daha sonra “Bu tarihi dönemde yepyeni, dinamik, genç ve kadınlarımızın etkin olduğu yerel yönetim anlayışı ile sizlerden görev ve yetki istiyorum. Şimdiden partimize Edremit'imize ve Ülkemize hayırlı olsun. İlginize, sevginize ve desteğinize şimdiden teşekkür eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.” Dedi. Mahmut Ceylan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.