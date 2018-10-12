Edremit Belediyesi Avrupa çapında kutlanan Erasmusdays'e katılım sağladı

Avrupa Gönüllülük Projeleri (eski ismiyle Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamında Edremit Körfezi'nde Ulusal Ajans tarafından ev sahibi, gönderici ve koordinatör olarak akreditasyon alan ilk ve tek yerel yönetim olan Edremit Belediyesi ErasmusDays kutlamalarına Erasmus+ ve Gönüllülük Projeleri Bilgilendirme Toplantısı ile katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda yapılan toplantıya Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar, Özel Kalem Müdürü F. Utku Yılmaz. Edremit Meslek Okulu Müdür Yardımcısı Serkan Yeşilırmak, Dr. Serkan Sezen, Erasmus Sorumlusu Öğr. Gör. Mücahit Kıvrak, Öğr. Gör. Şenol Altay, Yüksekokul Sekreteri Cüneyt Sargın ve Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Edremit'te yaşayan gençler katıldı. Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında özellikle akredite olunan “Gönüllülük Projeleri (eski ismi ile Avrupa Gönüllü Hizmeti) projeleri kapsamında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Türk Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen eğitimlerine devamlı katılarak ve bir seneden bu yana gençlerimize destek olunurken edinilen bilgi ve tecrübeye dayanarak, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulunun öğrencileri ve Edremit gençleri ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Erasmus+ programı dahilinde çeşitli eğitim ve hareketlilik programları hakkında bilgi verildikten sonra, gençlere kişisel gelişim ve Avrupa'da uzun süre kalma fırsatı yaratan Gönüllülük Projeleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Söz konusu projelere ait bütün masrafların Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilirken, kapsamlı bir sağlık sigortası güvencesi ile birlikte, gençlerimize ve ailelerine eşsiz ve güvenli bir hayat boyu öğrenme deneyimi sağlandığı anlatıldı. Yapılan bilgilendirmeden sonra, Edremit Belediyesi tarafından gençlerin gönüllük projelerine katılması konusunda ilk adımların atılmasında yardımcı olundu.